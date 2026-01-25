Не могли остаться в стороне: ветераны Тройки создали мобильные пункты несокрушимости для киевлян

К инициативе присоединилась патронатная служба "Ангелы" Тройки со своим фудтраком.

Военнослужащие и ветераны Тройки организовали мобильные пункты несокрушимости в тех районах Киева, где есть длительные отключения света.

Киевляне помогают военным пожертвованиями, военные помогают горожанам пережить холода с отключением света, воды и тепла. Фудтраки работают ежедневно – здесь можно погреться у костра, выпить горячие напитки и зарядить телефон. Так ветераны Тройки развозят по городу горячую еду и тепло.

"Защитники знают, как выживать в сверхтяжелых условиях, и не могли остаться в стороне. Это наша личная инициатива, которую поддержал командир Андрей Билецкий. Пока чиновники ищут виновных, военные действуют", - говорит глава ветеранского корпуса Тройки Ян Клишаев.

"Кому-то нужна реабилитация и протезирование. Кому-то - просто тепло, горячий чай и зарядка для телефона. Помогаем всем, чем можем", - говорит руководительница службы Елена Толкачева.

В планах Тройки - запустить стационарные пункты несокрушимости.

