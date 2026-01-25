Как распознать love bombing: 4 признака опасного ухажера

Иногда идеальное поведение парня может вызвать подозрения.

Чрезмерная романтичность в начале отношений не всегда является проявлением искренних чувств, в некоторых случаях за ней может скрываться так называемый love bombing, когда вас заваливают вниманием, комплиментами и жестами.

"Бомбардировка любовью" является попыткой повлиять на человека путем демонстрации внимания и привязанности. Как говорится в материале YourTango, психиатр доктор Дейл Арчер выделяет четыре признака, которые могут свидетельствовать о таком поведении мужчины еще на начальном этапе знакомства:

1. Чрезмерные и поспешные романтические жесты

Речь идет о дорогих подарках, цветах, громких признаниях и демонстративной заботе, которые появляются слишком быстро. По словам Арчера, если за этим следует резкое изменение тона, то это может быть сигналом "love bombing", а не искренней привязанности:

"Если экстравагантные проявления любви продолжаются бесконечно, если действия соответствуют словам и нет фазы обесценивания, то, вероятно, это не "бомбардировка любовью". С другой стороны, если происходит резкое изменение типа внимания, от нежного и любящего к контролирующему и гневном, а преследующий партнер выдвигает необоснованные требования, это является тревожным сигналом".

2. Постоянная потребность быть на связи

Такой партнер стремится к непрерывному контакту, засыпая сообщениями, звонками и признаниями в чувствах в течение всего дня. При этом он проявляет минимальный интерес к реальной жизни партнерши. Эксперт предупреждает, что здоровые отношения строятся постепенно и не требуют эмоционального давления с первых дней.

3. Тяга к людям с травматическим опытом

В материале отмечается, что "love bombing" часто направлен на людей с детскими травмами или сложным семейным прошлым. Такие партнеры могут быть более уязвимыми к подобным мужчинам.

4. Ощущение, что все слишком хорошо, чтобы быть правдой

Если новые отношения кажутся идеальными, Арчер советует прислушиваться к собственной интуиции. По его словам, склонные к "бомбардировке любовью" люди не всегда имеют злые намерения, некоторые из них действуют из страха покинутости и не умеют выстраивать здоровую близость:

"Партнер, который засыпает вас любовью, будет казаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, пока вы его не разочаруете. Тогда вы будете постоянно ходить по краю пропасти и пытаться вернуть все, как было раньше. Ни у кого нет на это времени!".

