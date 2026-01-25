Бывшая Бруклина Бекхэма рассказала свою правду об их семье

Актриса Эфтон Маккит, которая ранее заявляла о романе с Бруклином Бекхэмом, публично поддержала его после резонансного заявления, в котором старший сын Виктории и Дэвида Бекхэмов обвинил родителей в многолетнем контроле.

В комментарии The Sun Маккит заявила, что Бруклин говорил правду и что его эмоциональное выступление не было спонтанным. По словам девушки, трудности накапливались годами, а жизнь под постоянным вниманием публики серьезно повлияла на парня:

"Это не произошло внезапно. Бруклину было трудно расти в центре внимания. Есть две стороны истории, но я знаю, что для него это было настоящим испытанием".

Дочь телеведущей Джиллиан Маккит также отметила, что Бруклин страдал от тревожности и постоянного ощущения, будто мир только и ждет, когда он допустит ошибку. По ее словам, в детстве он часто расстраивался из-за фотографов и нуждался в охране, а частые отсутствия родителей заставляли его чувствовать себя одиноким, несмотря на нянь и братьев и сестру.

Маккит также опровергла слухи о том, что скандальное заявление за Бруклина написала его жена Никола Пельтц. Она подчеркнула, что он сам является автором текста, назвав его умным и добавив, что он просто "дошел до предела".

Как известно, комментарии Маккит прозвучали на фоне обострения публичного конфликта в семье Бекхэмов. В своем заявлении Бруклин обвинил звездную мать в том, что она сорвала его первый танец на свадьбе с Николой Пельтц, а также заявил, что не намерен мириться с семьей.

