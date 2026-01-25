Будь то слоеное, дрожжевое, бисквитное или тесто для пельменей, правильная техника поможет добиться нужной толщины, ровности и сохранить его структуру.
Ранее мы писали о том, почему тесто надо мешать в одну сторону, а в этой статье разберемся, как раскатывать тесто для пельменей, блинов или пирожков и объясним секреты использования скалки.
Как раскатывать слоеное тесто – дрожжевое и бездрожжевое
Начнем со слоеного бездрожжевого теста. Оно состоит из тонких "уровней" масла и муки, требующих бережного обращения.
Раскатывать его нужно в одном направлении, чтобы не порвать слои и сохранить их тонкость. Движения скалкой в одну сторону помогают тесту равномерно растянуться, что важно для круассанов и прочей слоеной выпечки.
Похожие правила действуют и для слоеного дрожжевого теста. Его тоже следует раскатывать в одном направлении, чтобы дрожжи остались активными, а тесто не потеряло воздушные пузырьки.
Аккуратно и равномерно удлиняйте тесто, чтобы не повредить слои и не выпустить воздух.
Впрочем, в том, как раскатывать дрожжевое тесто при помощи скалки, кроется несколько секретов.
Во-первых, движения в разных направлениях могут сделать его местами плотным или наоборот слишком тонким.
Вот почему слоеное тесто нужно раскатывать только в одном направлении: лучше всего от центра к краям, время от времени поворачивая по кругу и со стороны на сторону.
Во-вторых, очень важно минимизировать использование муки. Излишняя мука делает выпечку плотной и рассыпчатой, а потому ее лучше заменить растительным маслом.
Также дайте тесту "отдохнуть" после раскатки, чтобы избежать прилипания.
Почему тесто для пиццы нельзя раскатывать скалкой, а для пельменей – можно
Тесто для пельменей нужно раскатывать, но тоже аккуратно, чтобы кружочки получились тонкими и ровными.
Движения в одном направлении позволяют получить наиболее тонкое тесто. Если же раскатывать неровно, тесто может порваться при варке.
А вот, например, тесто для пиццы лучше растягивать руками, чтобы оно не потеряло упругость. Так основа получится тонкой, а корочка – хрустящей.
Следует помнить, что дрожжевое тесто всегда требует более бережного отношения, чем пресное, и это также касается того, как раскатывать дрожжевое тесто.
Делать это нужно равномерно, не слишком надавливая, чтобы сохранить пузырьки воздуха, созданные внутри дрожжами. Ведь именно эти пузырьки обеспечивают пышность и мягкость выпечки.