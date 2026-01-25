Дочь Елены Кравец 'засветила' любимого в сети (фото)

Влюбленные занимаются хип-хопом.

Старшая дочь украинской комедийной актрисы, телепродюсера и бывшей звезды "Квартала 95" Елены Кравец публично обратилась к своему избраннику.

22-летняя Мария опубликовала в своем Instagram-блоге фотографию с любимым Ростиславом, трогательно поздравив его с праздником: "С Днем рождения, любовь моей жизни", - написала девушка.

Как известно, Мария является старшим ребенком в семье. Девушка, как и ее парень Ростислав Сидоренко, занимается хип-хопом. На страницах влюбленных можно увидеть не только совместные фотографии, но и кадры с соревнований.

Напомним, Елена Кравец - украинская актриса, телеведущая, комедийная артистка и одна из самых известных участниц студии "Квартал 95". Широкую популярность приобрела благодаря участию в юмористических проектах "Вечерний Квартал", "Квартал 95", а также ролям в сериалах и телевизионных шоу.

Муж Елены Кравец - Сергей Кравец, ее давний партнер и супруг, с которым она познакомилась еще в молодости. Он долгое время работал в сфере телевидения и менеджмента. Супруги находятся в браке много лет и редко выносят личную жизнь в публичное пространство.

Их старшая дочь Мария родилась в 2003 году. В 2016 году у Елены и Сергея родились двойняшки - сын Иван и дочь Екатерина.

