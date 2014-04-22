Украина направила ноту МИД РФ об исполнении Женевских договоренностей

Об этом в своем Twitter написал и.о. министр иностранных дел Украины Андрей Дещица.

"Направили ноту МИД РФ о шагах по имплементации Женевы правительством Украины. Слово за Россией", - сообщил Дещица.

Читайте такжеМИД требует от Москвы публично отмежеваться от сепаратистов

Как сообщал УНИАН, Министерство иностранных дел Украины требует от российской стороны, согласно Женевских договоренностей, публично отмежеваться от вооруженных сепаратистов и провокаторов, призвать их немедленно сложить оружие и освободить захваченные административные здания, осудить захват ими заложников, в частности, журналистов, а также факты ксенофобии и антисемитизма, которые распространяются сепаратистами.

"Министерством иностранных дел России , а также подконтрольными Кремлю СМИ в последние дни начато очередную волну дезинформации , чтобы ввести в заблуждение мировое сообщество относительно настоящих причин взрывоопасной ситуации в восточных регионах Украины", - отмечают в МИД.

В ведомстве официально заявили об отсутствии каких-либо доказательств причастности "Правого сектора" к кровавой стрельбе в Славянске".

"Поэтому голословные и безосновательные обвинения российской стороны имеют целью скрыть свою же подрывную деятельность", подчеркнули в МИД.