МИД надеется, что Россия предоставит свои доказательства исполнения Женевского соглашения

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Дещица выразил надежду, что российская сторона представит Украине те мероприятия, которые она осуществила во исполнение Женевского соглашения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Дещица сказал журналистам в Киеве.

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При этом он напомнил, что с украинской стороны было приостановлено активное действие в антитеррористической операции, принято решение о начале публичного обсуждения конституционной реформы, принято решение о возможности назначения губернаторов — представителей от местных политических сил, а также был проведен ряд мероприятий совместно с миссией ОБСЕ относительно конкретных шагов, которые миссия ОБСЕ может осуществлять в восточных областях Украины для реализации Женевских договоренностей.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 апреля, глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика заявил, что власти Украины не выполняют Женевские договоренности. «Женевские соглашения не только не выполняются, но и предпринимаются шаги, прежде всего теми, кто захватил власть в Киеве, которые грубо нарушают достигнутые в Женеве договоренности», - сказал Лавров. Он обвинил украинские власти в том, что они «пальцем о палец не ударили для того, чтобы устранить причины», которые лежат в основе «глубокого» кризиса.

Справка УНИАН. 17 апреля 2014 года в Женеве состоялась встреча Украина-ЕС-США-Россия на уровне министров иностранных дел. По результатам этой встречи было обнародовано соответствующее Женевское заявление.

Как говорится в заявлении, все незаконные вооруженные формирования должны быть разоружены; все незаконно захваченные здания должны быть возвращены законным владельцам; все незаконно захваченные улицы, площади и другие общественные места в украинских городах и поселках должны быть освобождены.

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Всем участникам протестов и тем, кто освободит здания и другие общественные места и добровольно сложит оружие, будет гарантирована амнистия, за исключением тех, кто будет признан виновным в совершении тяжких преступлений.

Договорено, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет играть ведущую роль в содействии украинской власти и местным общинам в немедленной реализации этих мероприятий, направленных на деэскалацию ситуации уже в ближайшие дни там, где это наиболее необходимо. США, ЕС и Россия обязуются поддержать эту миссию, в том числе путем предоставления наблюдателей.