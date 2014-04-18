Депутат Госдумы не увидел в Украине ни бандеровцев, ни фашистов

Об этом Пономарев написал в своем блоге на "Эхо Москвы".

"На днях я вернулся с Украины... Теперь могу рассказать о том, что видел. А видел многое, не видел только бандеровцев, хотя активно искал во всех местах", - отметил российский депутат.

По его словам, никакой "бандеровщины" в Киеве нет и не было. "Отдельные личности или малые группы нациков тут не в счет - массового характера это явление не носит. Правый сектор - организация с несколькими сотнями бойцов-неонацистов, ровно такая же, как и российские скинхеды, выглядят они до боли похоже друг на друга, и количество их "активистов" примерно одинаковое (если у кого и есть численное и боевое превосходство - то явно у российских "соратников")", - утверждает Пономарев.

Российский депутат уверен, что все байки про бандеровский переворот и украинский фашизм - страшные сказки российского телевидения для запугивания населения и промывания мозгов, для чего роль "Правого сектора" значительно преувеличили.

"И, конечно, российское руководство добилось того, что подняло против себя огромную часть украинского общества. К счастью, большая его часть клеймит не русских, а весь направляет негатив в сторону Путина. Но, тем не менее, провести линию между российским народом и действиями России как государства - сложно, социологию все видят, поэтому восстанавливать отношения придется еще очень и очень долго", - написал он.

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Пономарев также обратил внимание на тот факт, что в Киеве молодежь массово записывается в ополчения и военкоматы, готовится к войне. "Такого количества украинских флагов я там никогда не видел - очень большой патриотический подъем. На глазах рождается украинская нация. Вот где духовные скрепы-то!", - подчеркнул он.