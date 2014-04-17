У Кличко считают, что возрождение оборонной промышленности обезопасит страну от агрессии

«Проблему, которая накапливалась десятилетиями, за пару месяцев не решить. Но действовать необходимо быстро, уже сегодня. И главную задачу уже озвучил лидер нашей партии «УДАР» Виталий Кличко. Он заявил о том, что в ближайшее время нужно серьезно заняться восстановлением предприятий военно-промышленного комплекса страны. Ведь сила армии в современном оружии, надежной боевой технике. А для этого стране нужны научные и производственные предприятия по разработке и производству военной техники, амуниции и боеприпасов», - об этом говорится в интервью члена команды Кличко нардепа Игоря Побера газете «Сегодня»,

Депутат напоминает, что в советское время чуть ли не каждое второе предприятие оборонно-промышленного комплекса СССР располагалось именно на территории Украины. «Далеко не все из них выжили после двух десятилетий полного безразличия к вопросу обороноспособности страны. А те, что выжили, существовали в основном за счет экспорта. То есть выполняли заказы других стран - вооружали чужие армии, а не свою. Поэтому необходимо обеспечить предприятия военно-промышленного комплекса отечественными заказами», - делает вывод он. И высказывает уверенность в том, что у Виталия Кличко, который задекларировал идею возрождения предприятий ВПК, после победы на выборах мэра Киева «хватит воли и рычагов влияния, чтобы добиться от правительства принятия такой программы и реанимировать заводы страны, начав с Киева».

Читайте такжеКличко хочет повышать обороноспособность Украины на предприятиях ВПК КиеваКак сообщалось, лидер партии УДАР Виталий Кличко выступил за восстановление предприятий военно-промышленного комплекса.

«Я сам в свое время работал на Киевском радиозаводе, который изготовлял приборы, в том числе для военных нужд, для обслуживания космических программ. До сих пор помню, насколько профессиональные люди там работали. Сегодня большинство заводов ВПК уничтожено. Старые кадры, которые могли бы передать опыт молодежи, ушли. А сегодня государство оказалось под угрозой оккупации. Предприятия ВПК Киева нужно немедленно возрождать. Государство должно принять программу восстановления столичных заводов и обеспечить их государственным заказом», – цитирует Виталия Кличко газета «Факты».