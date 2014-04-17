Европарламент поддержал действия Украины на востоке и подтвердил ее право на самооборону - резолюция

Европейский парламент принял резолюцию, в которой выражается поддержка действиям украинского правительства в его действиях по восстановлению власти на востоке Украины, где происходят сепаратистские беспорядки.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, резолюция Европарламента, принятая на сессии в Страсбурге, имеет название: ”Давление России на страны ”Восточного партнерства” и дестабилизация восточной Украины”.

Резолюция также предостерегает Россию против вторжения в Украину под предлогом эскалации ситуации в восточных регионах.

Читайте такжеБаррозу: Мы должны защищать мир и стабильность в Европе

”(Европарламент) выражает свою полную поддержку и солидарность с правительством Украины, которое стремится восстановить власть в оккупированных городах, приветствует сдержанность и неспешность, с которыми украинское правительство справляется на нынешней стадии кризиса, и напоминает, что украинская власть имеет полное право использовать все нужные средства, включительно с правом на самооборону, что предусмотрено статьей 51 Устава Объединенных Наций”, - говорится в резолюции.

Депутаты Европарламента предостерегли Россию от полномасштабного военного вторжения в Украину, а также осудили дестабилизацию и провокации в восточных и южных регионах Украины.

Читайте такжеСША и Евросоюз готовы ввести новые санкции против России

Европарламент также осудил любую подготовку к референдумам на востоке и юге Украины, наподобие имевшего место в Крыму после оккупации полуострова Россией.

Евродепутаты заметили в резолюции, что пророссийские сепаратисты на востоке Украины вооружены, обучены и действуют скоординировано во главе с российскими специальными силами. Эти факторы не могут быть использованы, говорится в резолюции, ”в качестве ложного повода для российского военного вмешательства, срыва президентских выборов и внедрения федерализации для разделения Украины”.

Читайте такжеГерманию не тревожит перспектива лишиться рынка России в виду санкций

Европарламент также выразил решительную поддержку суверенитету, территориальной целостности и политической независимости всех стран-членов ”Восточного партнерства”.

Также Европарламент поддержал идею досрочных парламентских выборов в Украине и в принципе приветствовал инициативу исполнияющего обязанности президента Украины Александра Турчинова о возможном проведении референдума о государственном строе Украины одновременно с президентскими выборами 25 мая