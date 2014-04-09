В Луганске освистали и избили Добкина

Об этом на своей странице в Facebook сообщил правозащитник Константин Реуцкий.

Читайте такжеДобкин заявил, что не одобряет идею создания "Харьковской республики""Думаю, кандидат в президенты надолго запомнит этот вечер. Пожинает плоды посеянного. Возмущался, взывал "на меня так даже в Киеве не набрасывались!". За что отхватил еще порцию", - написал Реуцкий.

Как сообщает корреспондент УНИАН, Добкин посетил баррикады в рамках своей предвыборной кампании после встречи с работниками луганского завода «Маршал».

К заблокированному пророссийскими активистами Управлению СБУ Добкин прибыл в сопровождении представителей луганской власти. Внутрь здания кандидата в Президенты не пропустили, а при попытке призыва к мирному урегулированию и сдаче оружия, митингующие освистали его, забросали куриными яйцами и пластиковыми бутылками.

«Регионала» вместе с охраной вытолкали за территорию баррикад, все это сопровождалось нецензурными выражениями, криками «Предатель!», «Ганьба!» и рукоприкладством со стороны митингующих.

Добкину и его сопровождению с трудом удалось сесть в автомобиль и покинуть место противостояния.