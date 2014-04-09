Все зарубежные счета и активы депутатов Госдумы закрыты - комиссия

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах Николая Ковалева (фракция большинства ЕР (Единой России - ред.).

Он уточнил по итогам заседания комиссии, что декларации сдали все 449 депутатов, а 450-е кресло в Госдуме сейчас вакантно. По словам главы комиссии, все сведения будут опубликованы на официальном сайте палаты до 21 апреля.

Читайте такжеПод новые санкции от ЕС может попасть почти все руководство России - СМИ"Все депутаты отчитались в срок... законом запрещено владение зарубежными активами и управление ими. Об этом все депутаты отчитались и закрыли", - сказал Ковалев журналистам.

В мае 2013 года Путин подписал закон, запрещающий депутатам и чиновникам, их супругам и несовершеннолетним детям владеть активами и счетами за рубежом. При этом закон позволяет владеть зарубежной недвижимостью, но ее нужно декларировать.