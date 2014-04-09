Большинство украинцев поддерживают действия Яценюка и Турчинова, Кабмина и ВР - опрос

Большинство граждан Украины полностью или частично поддерживают действия и.о. президента, председателя Верховной Рады Александра Турчинова, премьер-министра Арсения Яценюка, а также нынешнего состава правительства и парламента.

Таковы данные опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова и социологической группой «Рейтинг» с 28 марта по 2 апреля, переданные агентству УНИАН.

Так, 21,1% респондентов выразили полную поддержку деятельности Турчинова, 32,8% поддерживают отдельные его действия, 38,5% не поддерживают его действия.

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Деятельность Яценюка полностью поддерживают 30,8% респондентов, поддерживают отдельные его действия 28%, не поддерживают – 35,5%.

Работу Кабинета министров полностью поддерживают 20,6% опрошенных, поддерживают отдельные действия 33,9%, не поддерживают – 36,8%, а деятельность Верховной Рады полностью поддерживают 15,6%, поддерживают отдельные действия 38,7%, не поддерживают – 38,0%.

Поддержка действий силовых структур (Вооруженных сил, СБУ и милиции), по данным исследования, является самой высокой за последние несколько лет.

Так, деятельность Вооруженных сил полностью поддерживают 37,6%, поддерживают отдельные действия 30,9%, не поддерживают – 22,8%; деятельность СБУ – соответственно, 17,5%, 32,3% и 34,7%; деятельность милиции – соответственно, 13,6%, 32,5% и 42,2%.

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Как заметили социологи, уровень поддержки властных институтов в западном и центральном регионах выше, чем на юге и востоке Украины. Так, если в западном и центральном регионах не поддерживают деятельность Турчинова лишь, соответственно, 15,5% и 24,1%, то в южном регионе – 46,7%, а на востоке – 64,2%.

В ходе исследования было опрошено 3011 респондентов в возрасте старше 18 лет во всех областях Украины и Киеве (за исключением Крыма) по выборке, которая представляет взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная, с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета эффекта дизайна) не превышает 1,9% с вероятностью 0,95.