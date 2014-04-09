Белый дом ответил на заявление России об американцах в форме "Сокола" на Востоке Украины

Американские наемники не принимают участия в подавлении беспорядков на юго-востоке Украины.

Об этом заявили в Белом доме со ссылкой на представителя частной военной организации «Greystone», передает Радио Свобода.

«Я могу указать на заявление компании о том, что эта информация не отвечает действительности», – сказал представитель Белого дома Джей Карни на пресс-конференции.

Читайте такжеРусскому МИДу мерещатся американцы в форме "Сокола", едущие вместе с Правым сектором подавлять протесты на Востоке

Как сообщалось, ранее МИД России заявил, что в юго-восточные регионы Украины, в частности в Донецк, стягиваются подразделения внутренних войск, Национальной гвардии и «Правого сектора» при поддержке американских бойцов.

В заявлении МИД России говорилось: «Особую тревогу вызывает то обстоятельство, что к этой операции подключены около 150 американских специалистов из частной военной организации Greystone, переодетых в форму бойцов подразделения «Сокол».

В отечественном МИД заявления такого характера со стороны российских дипломатов называют провокационными.