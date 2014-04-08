МИД: В восточных областях нет переодетых в форму "Сокола" американцев, это чушь

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал журналистам директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис, комментируя информацию российских СМИ о том, что в Украину прибыли представители частной американской охранной компании.

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“В действиях, которые осуществляют правоохранительные органы в восточных областях Украины, принимают участие исключительно украинские правоохранители”, - сказал Перебейнос.

Он назвал такую информацию российских СМИ ерундой.

“Еще раз могу сказать, что нас удивляют такие заявления российской стороны. Это абсолютно не соответствует действительности и уже было опровержение правоохранительных органов и Администрации президента”, - сказал Перебейнос.