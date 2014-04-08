Милиция оставила Донецкую ОГА сепаратистам

Возле здания нет ни одного сотрудника милиции, нет правоохранителей и внутри здания. Там, где ранее стояли солдаты внутренних войск, сейчас возведены баррикады из покрышек, мешков с песком, столов, колючей проволоки, поломанных карнизов и других подручных материалов, сообщает Остров.

Митингующие в масках, охраняющие подходы к зданию, разбиты по десяткам. Часто они группируются по территориальному признаку.

Читайте такжеДонецкие сепаратисты пообещали освободить здание СБУ и сложить оружие - ЯремаРанее сотрудники милиции оставались в здании, чтобы не допустить мародерства и нарушения правопорядка. По информации очевидцев, которые были внутри облсовета, большинство кабинетов разграблены – исчезли оргтехника и личные вещи сотрудников.

Вчера из здания митингующие в масках и с битами выносили системные блоки, завернутые в мешковину. При этом одна из митингующих женщин пыталась их остановить.