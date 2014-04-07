Спецдокладчик Совета ООН по правам человека в рамках визита в Украину посетит Крым

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

Он отметил, что целью визита содокладчика является ознакомление с положением меньшинств в Украине, прежде всего национальных и этнических, и состоянием соблюдения их прав.

Читайте такжеПостпред России в ООН уверен, что большинство стран признают Крым российскимПеребийнис сообщил, что в ходе визита в Украину Ижак, кроме Киева, намерена посетить Ужгород, Одессу и Донецк, чтобы ознакомиться с ситуацией на местах.

“Спецдокладчик не оставляет намерений побывать в АРК и изучить современное положение меньшинств на украинском полуострове”, - сказал Перебейнос.

Он также отметил, что по итогам визита в Украину содокладчик подготовит доклад.