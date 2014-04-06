В Харькове активистов Евромайдана спасли от сепаратистов, у нескольких разбиты лица

В Харькове сотрудниками милиции удалось вывести из окружения активистов Антимайдана почти два десятка евромайдановцев.

Как передает корреспондент УНИАН, более полутора часа милиционеры выводили активистов Евромайдана от театра им Шевченка по переулку Классическому к улице Клочковской. Антимайдановцы требовали самосуда, и пробиваясь через кордон милиции, пытались бить евромайдановцев.

Читайте такжеХарьковские сепаратисты заблокировали улицу и не выпускают активистов Евромайдана

В результате этого несколько человек получили травмы, у них разбиты лица. На улице Клочковской евромайдановцев погрузили в автозак.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Харькове около тысячи агресивно настроенных пророссийских активистов пикетировали генконсульство России и Польши. Затем они разделились на две части и разошлись по разным направлениям к центру города.