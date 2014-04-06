Сепаратисты проводят в Харькове три отдельных митинга

Как передает корреспондент УНИАН, на площади Свободы в центре Харькова проходит по меньшей мере три отдельных митинга. Перед памятником Ленину собрались два митинга — Украинского восточного блока и общественной организации “Борьба”.

Участники митинга “Борьбы” держат флаги СССР, Украины, георгиевский флаг, а также транспаранты с надписями “Никаких выборов без референдума», «Нет мобилизации, войне. Матери, жены, дети».

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Организатор этого митинга, один из координаторов движения “Борьба” Денис Левин призвал участников мероприятия ко дню единых действий и отметил необходимость проведения акции гражданского неповиновения. Левин подчеркнул, что участники митинга в первую очередь требуют проведения референдума, а также настаивают на прекращении мобилизации. “Наш пикет против мобилизации и за проведение референдума. Никаких выборов без референдума”, - сказал Левин. По его словам, участники митинга “Борьбы” проведут шествие от площади Свободы до Южного вокзала, где проведут еще одну акцию с требованием запрета на передвижение военных грузов по железной дороге.

Рядом с митингом движения “Борьба” проходит митинг Украинского восточного блока. Участники этого мероприятия требуют проведения референдума за федерализацию и предоставление русскому языку статуса государственного. Участники митинга держат флаги России, СССР, георгиевские флаги. Представитель Украинского восточного блока Егор Логвинов заявил, что русскому языку должен быть предоставлен статус первого государственного языка. Он также сказал, что участники этого митинга требуют проведения референдума за федерализацию для всех юго-восточных областей Украины. “Мир, закон, порядок и референдум для всего юго-востока, а если выйдет, то для всей Украины”, - сказал Логвинов.

Третий митинг проходит в центре площади Свободы. Его участники держат флаги России, СССР, и объединения “Юго-Восток”, которое организовало это мероприятие. Кроме того, участники этого митинга держат плакаты с надписями “НАТО нет”, “Союзу братских народов быть», а также скандируют “Россия”, “Референдум”. Участники этого митинга также требуют проведения референдума за федерализацию и предоставление русскому языку статуса государственного. Организаторы этого митинга планируют провести шествие к генконсульству России в Харькове.

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Отдельной группой на площади Свободы стоят несколько десятков сторонников движения монархистов. Они держат флаги Российской федерации, политической партии “Русское единство” и желто-черно-белый флаг монархистов. Участники этого митинга настаивают на воссоздании российской империи.

В целом на площади Свободы во всех мероприятиях участвует около 2 тысяч человек. Почти у них у всех к одежде прикреплены георгиевские ленты. Ни один из организаторов митингов не смог внятно объяснить, почему митинги проходят отдельно друг от друга.