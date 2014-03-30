В Харькове проходит митинг сепаратистов

Как передает корреспондент УНИАН, собравшиеся у памятника В.Ленину на площади Свободы люди держат флаги Украины, России, Советского Союза, георгиевские знамена, флаги Компартии Украины и нескольких общественных организаций.

Кроме того, участники митинга развернули плакаты и транспаранты с надписями: “Россия — спаси нас», «Наш язык — русский», «Беркуту — слава», «Правый сектор — убийцы», «Харьков требует референдума», «Харьков за Таможенный Союз», «Янукович, предательство надо искупать».

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Участники митинга за референдум скандируют “Россия”, “Референдум”, “Харьков, вставай”. У большинства из них на груди прикреплены георгиевские ленты. Представители со сцены высказали требование сформировать координационный совет юго-восточных регионов Украины и “выступить единым фронтом” против нынешней власти. “За спиной у нас Россия, и она поможет”, - подчеркнул оратор со сцены.

Кроме того, участники митинга высказались за необходимость введения русского языка как второго государственного, а также за создание юго-восточной автономии на украинских землях.

С другой стороны площади Свободы вход в Харьковскую облгосадминистрацию охраняют около 200 работников милиции в полном снаряжении.