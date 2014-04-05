Ассамблея НАТО прекратила сотрудничество с Россией из-за аннексии Крыма

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом после заседания Парламентской Ассамблеи НАТО в Риге сообщил ее президент британец Гью Бейли.

Он пояснил, что решение о приостановлении сотрудничества с российскими парламентариями было принято за их поддержку действий Президента России Владимира Путина относительно Крыма.

Читайте такжеНАТО планирует предоставить Украине политическую и военную поддержкуГлава делегации Латвии в Парламентской Ассамблее НАТО Оярс Калныньш пояснил, что сейчас российским депутатам запрещено участвовать в любых совместных мероприятиях с парламентариями 28-ми стран-членов Альянса, которые являются членами ПА НАТО.

"Участие представителей России в работе Парламентской Ассамблеи НАТО запрещена до тех пор, пока не изменится ситуация в Украине. Все формальное сотрудничество приостановлено", - пояснил Калныньш.