Правительство одобрило концепцию реформы местного самоуправления

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, об этом заявил вице-премьер-министр - министр регионального развития Владимир Гройсман.

За основу концепции были взяты наработки, которые велись еще с 2009 года.

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Основная идея концепции - децентрализация власти в стране и существенное расширение полномочий территориальных общин. Предполагается также изменение системы управления на областном и районном уровнях.

«Сегодня областные государственные администрации берут на себя все исполнительные функции. Фактически это монопольная власть государства на территориях. Глав администраций назначают, и община повлиять на их решения не может. Мы говорим о том, что назначенцы из Киева - это не та эффективная модель, к которой мы стремимся. Мы хотим, чтобы исполнительную власть на территориях, в областях, в районах формировали за счет избирательного процесса», - отметил Гройсман.

По его словам, исполнительные органы власти на областном и районном уровнях теперь будут формировать избранные совета депутатов, а за администрациями (или префектурами) останутся только контрольные функции.

Реализацию концепции предлагается осуществить в два этапа. На первом этапе (в течение 2014 года) предусматривается завершить формирование всей необходимой законодательной базы деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти по определению полномочий, включая вопросы их ресурсного обеспечения. На втором этапе предусмотрено проведение институциональной реорганизации органов местного самоуправления и местных органов исполнительной власти, а также проведение местных выборов с учетом реформированной системы органов местного самоуправления.

Концепция, которая была принята, является консенсусным решением. Она была предварительно согласована со всеми областными советами Украины, городскими советами, ассоциациями органов местного самоуправления, внешними и внутренними экспертами, и также одобрена Советом Европы как первый шаг на пути проведения реформы местного самоуправления в Украине. Концепция также соответствует принципам Европейской Хартии местного самоуправления.

«Теперь мы имеем основу для дальнейших действий и уже в ближайшее время вынесем на правительство первые законопроекты, которые соответствуют принятой сегодня концепции», - отметил Гройсман.