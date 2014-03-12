Вилкул видит возможность сохранить целостность Украины в децентрализации власти

Об этом он заявил сегодня во время круглого стола в Институте Горшенина.

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"Это несбалансированность полномочий центра и регионов. Единственный выход – это децентрализация власти, расширение прав и полномочий регионов. Центр должен решать следующие вопросы: внешнеполитические, оборона, торговля, остальные – регионам", - отметил Вилкул, передает lb.ua.

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По его мнению, одним из выходов является прямая выборность губернаторов голосованием.

"Облсовет, исполнительные органы, территориальные органы власти должны идти не с верха, а подчиняться местным выборным органам", - подчеркнул экс-вице-премьер.

Эти все вопросы, по его словам, должны быть учтены в новой редакции Конституции.

"Данная концепция не позволит появится в Украине новой узурпации власти. в Украине не появится новый "царь", - отметил Вилкул.

По мнению экс-вице-премьера, для решения крымского конфликта, власти нужно вести диалог с жителями АРК.

"Ситуация в Крыму очень сложная, но с крымчанами нужно говорить. Во многом такая ситуация возникла потому, что крымчане думают, что их национальные интересы не будут учтены новой властью. Крыму нужно давать максимальное количество полномочий. Крым должен быть в любом случае в составе Украине", - подчеркнул он.