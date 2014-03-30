В Думе объяснили, что из России не возвращаются

Об этом заявляют в Государственной думе России, говорится в сюжете ТСН.19:30.

Председатель тамошнего конституционного комитета Владимир Плигин пояснил, что соответствующего механизма в российской конституции просто нет. В основном законе России четко прописан только порядок принятия новых субъектов.

Читайте такжеРоссия назвала "дипломатической наглостью" призыв отправить миссию ОБСЕ в КрымСейчас парламент Крыма работает над созданием новой конституции полуострова, которая будет отвечать законодательству России. Работу над документом обещают завершить через несколько недель.