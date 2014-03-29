Королевская решила баллотироваться в президенты

Экс-министр социальной политики Наталия Королевская подала в Центральную избирательную комиссию документы для регистрации кандидатом на пост президента.

Как передает корреспондент УНИАН, Королевская подала полный пакет документов включая справку о внесении залога в размере 2,5 млн. грн.

Таким образом, на сегодняшний день полный пакет документов с внесенным денежным залогом подали 10 человек.

Как сообщалось, внеочередные выборы президента Украины состоятся 25 мая.

ЦИК уже зарегистрировала 5 кандидатов на пост президента: Рената Кузьмина, Юрия Бойко, Михаила Добкина, Сергея Тигипко и Вадима Рабиновича.