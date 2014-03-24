В Днепропетровской области заключили перемирие между разными политическими силами

При содействии Днепропетровской облгосадминистрации представители четырех политических партий левого направления и трех партий правого направления 21 марта подписали Меморандум о перемирии в своей публичной деятельности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Борис Филатов сегодня на брифинге.

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По его словам, согласно Меморандуму, политические силы отказываются от силового противостояния во время митингов и акций, выяснения отношений в сети Интернет, а также заявляют о недопустимости надругательства над государственными символами и памятниками.

Филатов отметил, что подписанию Меморандума предшествовала «серьезная работа с организациями разного политического спектра».

«За рамки диалога были вынесены вопросы идеологии. Мы строили диалог между политическими силами противоположных взглядов по принципу исключения всех возможных форм силового противостояния, а также отказа от использования во время митингов масок для лица и дубинок, захвата административных зданий», - заметил Филатов.

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По словам заместителя председателя ОГА, действие Меморандума уже дало первые результаты, в частности, митинги, которые проходили на Днепропетровской области в минувшие выходные, обошлись без эксцессов и столкновений.

«Мы еще раз декларируем, что все жители Днепропетровской области имеют право на высказывание своих политических убеждений в рамках Конституции Украины. При этом случаи противоправного характера будут пресекаться в рамках закона», - заявил Филатов.