СНБО поручил Минобороны вывести украинских военных из Крыма

Как передает корреспондент УНИАН , об этом во время Согласительного совета парламента сообщил и.о. президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов.

Кроме того, отметил он, СНБО поручил Кабмину провести эвакуацию семей военнослужащих, для которых существует реальная угроза для жизни и здоровья.

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Кабмин получил поручение обеспечить расположение семей военных, а также всех, кто сегодня вынужден покидать дома из-за давления оккупационных войск РФ, сказал Турчинов.