Минобороны планирует эвакуацию семей военных из Крыма

Об этом Украинской правде сообщил временно исполняющий обязанности начальника Управления прессы и информации Минобороны Богдан Сенник.

"Планируются пути эвакуации семей,есть определенные законы, определенные решения СНБО. Военные пока остаются (в Крыму - ред.). Я не имею документа о выводе военных", - сказал он.Читайте такжеУльтиматум от РФ морякам истекает сегодня: предать Украину или покинуть Крым

Сенник напомнил об обращении к ООН по демилитаризации Крыма, то есть о выводе с территории полуострова всех военных.

"Если будет такое решениепринято в ООН, Украина будет готова его выполнить".

"Сегодня будет встреча с генсеком ООН с и.о. президента и министра обороны", - добавил Сеник.

Источник Украинских правды в генеральном штабе Вооруженных сил Украины, отвечая на вопрос о многочисленных просьб военных предоставить им конкретный план действий, ответил:

"На это нужно политическое решение... это определяет не начальник штаба".

Он дал понять, что такие решения зависят от Верховной Рады и и.о. президента.