В правительстве Азарова не было ни одного работающего министра - Бахтеева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала вечером 21 марта, выступая на XXI Конференции Донецкой областной организации Партии регионов.

Бахтеева признала, что достаточно было ошибок у прежней государственной власти, но она подчеркнула, что не молчала об этом, но к ней никто не прислушался.

«Конечно, было очень много неправильных, обидных дел. Я сегодня тоже хочу сказать, что я не молчала, - рассказала Бахтеева, - Буквально в октябре наша фракция, тогда еще в большом количестве собралась в «Зоряном», где присутствовал весь Кабинет министров во главе с премьер-министром, которого тоже нет сегодня в нашей партии… И я говорила о том, что я не вижу даже одного министра, которого можно было бы назвать работающим министром в этом правительстве. Работают смотрящие, работают подглядывающие, работают носящие, переводящие и так далее».

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Народный депутат с болью вспомнила, что тогда после ее выступления и критики правительства, «была в зале полная тишина и, к сожалению, не было аплодисментов, кроме, как в кулуарах сказали, что «молодец, что ты это сказала», и на этом у нас всегда все закрывалось».