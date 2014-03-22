В правительстве Азарова не было ни одного работающего министра - Бахтеева
В прежнем правительстве Украины, возглавляемом Николаем Азаровым, не было ни одного работающего министра, признала народный депутат Украины от Партии регионов Татьяна Бахтеева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала вечером 21 марта, выступая на XXI Конференции Донецкой областной организации Партии регионов.
Бахтеева признала, что достаточно было ошибок у прежней государственной власти, но она подчеркнула, что не молчала об этом, но к ней никто не прислушался.
«Конечно, было очень много неправильных, обидных дел. Я сегодня тоже хочу сказать, что я не молчала, - рассказала Бахтеева, - Буквально в октябре наша фракция, тогда еще в большом количестве собралась в «Зоряном», где присутствовал весь Кабинет министров во главе с премьер-министром, которого тоже нет сегодня в нашей партии… И я говорила о том, что я не вижу даже одного министра, которого можно было бы назвать работающим министром в этом правительстве. Работают смотрящие, работают подглядывающие, работают носящие, переводящие и так далее».
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Народный депутат с болью вспомнила, что тогда после ее выступления и критики правительства, «была в зале полная тишина и, к сожалению, не было аплодисментов, кроме, как в кулуарах сказали, что «молодец, что ты это сказала», и на этом у нас всегда все закрывалось».