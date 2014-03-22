Партия регионов теперь не будет партией одного лидера - Бахтеева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вечером 21 марта, выступая на XXI Конференции Донецкой областной организации Партии регионов.

Народный депутат констатировала, что в Верховной Раде Украины было во фракции Партии регионов 204 человека, на сегодня остается 102 человека, и ей стыдно находится в парламенте рядом с теми, кто вышел из фракции. «Для меня стыдно находится рядом с ними (с теми, кто вышел из фракции), они еще числятся в рядах членов Партии регионов. Когда они шли к нам во фракцию, это было поток мавзолейной очереди, они ползли, они шли семьями, они брали по двоих, по троих детей, потому что сразу нужно было устроить детей во власть, в прокуратуру, в налоговую инспекцию, в МВД», - сказала Бахтеева.

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Она также отметила, что сегодня во многих западных областях Украины вообще закрыты штабы Партии регионов, закрыты офисы «и там ее вообще не существует», также «в парламенте мы сегодня ничего не решаем».

Но Бахтеева выразила уверенность, что партия не умрет, а лишь укрепится. «Мое сегодняшнее обращение к вам, к моим однопартийцам, к нашей большой областной организации Партии регионов, что мы будем укреплять нашу партию, и она не будет партией одного человека. Она будет партией миллионов людей», - сказала народный депутат, обращаясь к делегатам конференции.

Бахтеева сообщила, что она поставит вопрос на предстоящем съезде Партии регионов, «чтобы все народные депутаты, которые вышли из фракции Партии регионов были исключены из рядов партии». И опять категорична подчеркнула: «Партия регионов не может быть партией одного человека, одного лидера. Она может быть такой партией, которая будет работать на благо всех людей».