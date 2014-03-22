Минобороны опровергает информацию об уголовных делах против военных в Крыму

Ни один из военнослужащих Крыма, которые не изменили военной присяге на верность украинскому народу, не будет оставлен.

Об этом говорится в официальном сообщении Министерства обороны Украины.

"В последнее время в Крыму активно распространяется подготовленная российскими спецслужбами дезинформация о том, что якобы подразделения Вооруженных Сил Украины после вывода с полуострова "на материк” будут немедленно расформированы, а против каждого украинского военнослужащего украинской прокуратурой уже возбуждено уголовное дело за государственную измену", - отмечается в сообщении

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Минобороны заявляет, что подобные заявления и сообщения не имеют ничего общего с реальностью и являются дезинформацией.

Военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые проходят службу в Крыму, в ведомстве называют "Настоящими Героями для каждого украинца".

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В сообщении подчеркивают, что сегодня на самом высоком уровне рассматривается вопрос о предоставлении каждому из военнослужащих ВСУ статуса “участника боевых действий”, обеспечения гарантий и социальных льгот за выявленные выдержку и мужество.

"Ни один из военнослужащих в Крыму - Патриотов своего государства, которые не изменили Военной присяге на верность Украинскому народу, не будет оставлен - такова официальная позиция руководства Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных Сил Украины", - резюмируют в Минобороны.