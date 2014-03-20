Россия до сих пор не выставила Януковича и Ко в межгосударственный розыск по обращению Украины - источник

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах Украины.

Как отметил собеседник агентства, «несмотря на то, что соответствующие официальные документы по поводу указанных лиц были направлены более 10 суток назад, а по процедуре, как обычно российская сторона выставляла определенных лиц в межгосударственный розыск в течение 2-3 суток, по состоянию на сегодня указанные персоны отсутствуют в розыске на официальном сайте».

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Вместе с тем источник отметил, что лицами, ответственными за выставление соответствующих карточек был получен ответ, что сейчас это сделать невозможно, поскольку отсутствуют на рабочем месте профильные руководители, которые должны отдать соответствующий приказ.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что исходя из договоренностей об объявлении определенных лиц, находящихся в межгосударственном розыске, то есть на территории стран СНГ, базы данных по ним и их распространение об их установке, задержанию и последующей экстрадиции в страны, где эта особа объявлена в розыск, сосредоточены в базе данных московских правоохранителей. И соответственно без их команды, ни одна из стран СНГ самостоятельно не может принять соответствующую информацию о розыске лица и предпринять действия по ее местонахождению.

Отвечая на уточняющий вопрос, можно ли ожидать объявления в межгосударственный розыск самопровозглашенных руководителей Крыма, собеседник агентства сказал: «Учитывая то, что происходит, - нет».