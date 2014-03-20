Встреча Турчинова с генсеком ООН состоится завтра

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Верховной Рады, встреча состоится в Зале совещаний, ул. Г. Грушевского, 5 (третий этаж), вход через 9-й подъезд.

После встречи ориентировочно в 13.15 запланирован подход к прессе (о месте будет сообщено дополнительно).

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