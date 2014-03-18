60 военных украинского батальона в Бахчисарае нарушили присягу Украине - журналист
15:02, 18 марта 2014Политика
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По предварительной информации, около 60 человек украинского батальона в Бахчисарае (в основном солдаты-контрактники) присягнули на верность России или же нелегитимному руководству Крыма.
Самоназванный премьер-министр Крыма Сергй Аксенов / Reuters
"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", украинский батальон в Бахчисарае фактически полностью перешел под контроль бандформирования Аксенова (т.н. "самооборона"). Коллаборационисты действуют под прикрытием российских военных. Офицеры батальона контролируют только штаб части. «Самооборона» упрашивает их изменить Присяге народу Украины", - сообщает Дмитрий Тымчук в Facebook.
По предварительной информации "Информационного Сопротивления", около 60 человек батальона «переприсягнули на верность России».
"Однако россияне дали понять, что приветствуют службу в «армии Крыма» лишь украинских офицеров. Предатели-контрактники для них – не особо ценный "материал", - пишет Тымчук.
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