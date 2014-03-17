В Севастополе «самооборона» Крыма ворвалась на территорию Военно-медицинского центра

"Представителями отрядов «Народной самообороны» (по крайне мере, они так себя позиционируют) сегодня совершен беспардонный, вероломный проход на территорию Военно-медицинского центра Крымского региона, где на излечении находятся 273 больных, в том числе 61 ветеран Вооруженных Сил и военный пенсионер. Своим «рейдом» члены отряда «Народной самообороны» поставили под угрозу жизнь 6 больных, находящихся в реанимационном отделении, тем более, что 4 из больных – люди пенсионного возраста", - сообщает ВМС в Facebook.Читайте такжеМинобороны: в Симферополе «самооборона» захватила военный госпиталь

Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины подчеркивает, что задача данного военно-медицинского учреждения заключается в лечение людей, независимо от национальной принадлежности.

Как ранее сообщалось, несколько дней тому назад было совершено дерзкое нападение неизвестными вооруженными людьми на военный госпиталь в Симферополе. И только путем переговоров удалось нормализовать функционирование этого военно-медицинского учреждения.