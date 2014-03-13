Политические силы Донбасса просят Путина остановиться и не вмешиваться в дела Украины

Как передает корреспондент УНИАН, данное обращение было принято на совместном совещании руководителей всех областных организаций политических партий региона в присутствии председателя Донецкой областной государственной администрации Сергея Таруты.

«Мы, представители региональных организаций политических партий Украины в Донецкой области, обращаемся к вам с призывом не допустить фатальную ошибку, предотвратив дальнейшую эскалацию конфликта, который может окончательно разрушить исторические связи и добрососедские отношения между Украиной и Российской Федерацией», - говорится в обращении.

Авторы обращения подчеркнули: «Осознавая, что наша страна находится перед угрозой масштабного вторжения российских войск, мы взываем к вам: «Остановитесь!» Каждый ваш последующий шаг приближает не только Украину, но и Великую Россию к той точке невозврата, за которой наши народы уже никогда не смогут являться воистину братскими».

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Представители партий заявили, что, «являясь патриотами Украины и выступая за целостность и неделимость своей страны, мы, как и миллионы украинских граждан, просим вас не вмешиваться во внутреннюю политику суверенного государства, оставив право за нами строить институты гражданского общества в свободной и независимой демократической стране».

Авторы обращения заявляют, что «русскоязычный Донбасс, как и весь Восток Украины, а также Украинский Крым не нуждаются в военной защите со стороны Российской Федерации, и тема дискриминации национальных меньшинств, о которой продолжают говорить российские СМИ, является циничной дезинформацией, на которой не может быть построен сценарий военной аннексии мирного и демократического государства!».

«Уважая вас как безусловного лидера братского нам, российского народа, отдавая должное за тот вклад, который вы сделали, укрепляя отношения между нашими странами, мы настойчиво просим вас не переписывать единолично Историю не только наших соседних государств, но и свою личную: останьтесь в ней политиком, имя которого будет не запятнано!», - говорится в обращении.

Данное послание Президенту Российской Федерации было поддержано единогласно и подписано руководителями около 30 региональных политических партий, в частности это - Народный рух Украины; Либеральная партия Украины; «Батьківщина», «Свобода», «Партія захистників Вітчизни»; Конгресс украинских националистов; «УДАР» и др.

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Как сообщал УНИАН, 1 марта Совет федерации России единогласно принял предложение Президента РФ Владимира Путина о вводе войск в Украину.

При этом в Крыму с 27 февраля российские военнослужащие блокируют работу воинских частей, пограничных постов, оказывают моральное и физическое давление на пограничников и военнослужащих.

По данным МИД Украины, по состоянию на 10 марта в Крыму находятся 18 тыс. 780 российских военнослужащих. Российскими военнослужащими заблокировано и выведено из строя 40 из 56 объектов Государственной пограничной службы, захвачено 20 объектов и заблокировано 46 объектов государственной инфраструктуры. В частности, захвачено 4 воинских части и заблокировано 37.