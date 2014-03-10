Тарута обязал силовиков максимально обеспечить безопасность гражданам региона

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, об этом губернатор заявил сегодня в ходе рабочего совещания с руководителями подразделений силовых структур.

На совещании обсудили проблемы, которые существуют в регионе в силу нестабильной политической ситуации, и наметили конкретные действия по урегулированию правопорядка.

Как сообщал УНИАН, 9 марта в Донецке пророссийски настроенные активисты сорвали акцию за единую Украину. Милиция находилась рядом, не вмешиваясь в возникающие между людьми перепалки.

Однако, когда в толпу проукраинских митингующих полетели яйца, пластиковые бутылки с водой и петарды, правоохранители оттеснили пророссийски настроенных митингующих и дали возможность выйти оставшимся участникам акции за единую Украину.

По пути своего следования пророссийские участники акции сметали все, что было связано с национальной символикой Украины – флаги, флажки, желто-голубые ленты, набрасывались на людей, у которых была какая-либо желто-голубая символика.