Российские солдаты проникли на территорию радиопередающего центра в Зеленогорске

Об этом сообщил глава пресс-службы Минобороны Крыма Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.

"Как сообщил командир радиопередающего центра "Пеленг", в Зеленогорске на территорию объекта проникли российские военнослужащие. В настоящий момент дежурная смена находится на постах Пеленга, объект под контролем российских военнослужащих" - написал он.

Читайте такжеРоссийская армия отрабатывает "задания на незнакомой местности и непроверенных полигонах"По словам Селезнева, украинские военные моряки находятся в административной части центра. Оружие заперто в оружейной.