Российские солдаты проникли на территорию радиопередающего центра в Зеленогорске
11:16, 13 марта 2014Политика
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Военнослужащие РФ взяли под контроль радиопередающий центр "Пеленг" в крымском Зеленогорске.
Российская армия захватила радиопередающий центр / REUTERS
Об этом сообщил глава пресс-службы Минобороны Крыма Владислав Селезнев на своей странице в Facebook.
"Как сообщил командир радиопередающего центра "Пеленг", в Зеленогорске на территорию объекта проникли российские военнослужащие. В настоящий момент дежурная смена находится на постах Пеленга, объект под контролем российских военнослужащих" - написал он.
Читайте такжеРоссийская армия отрабатывает "задания на незнакомой местности и непроверенных полигонах"По словам Селезнева, украинские военные моряки находятся в административной части центра. Оружие заперто в оружейной.
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