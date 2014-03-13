В ВР на начало утреннего заседания зарегистрировалось всего 227 депутатов
10:18, 13 марта 2014Политика
3 0
В Верховной Раде на начало утреннего заседания зарегистрировалось всего 227 народных депутатов.
В ВР в начале утреннего заседания зарегистрировалось лишь 227 депутатов /inpress.ua
Как передает корреспондент УНИАН, между тем для принятия результативных решений необходимо 226 голосов.
В сессионном зале сейчас очень мало депутатов из фракции Партии регионов и внефракционных.
Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос об обращении к Организации Объединенных Наций.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter