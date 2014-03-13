В ВР на начало утреннего заседания зарегистрировалось всего 227 депутатов

Как передает корреспондент УНИАН, между тем для принятия результативных решений необходимо 226 голосов.

В сессионном зале сейчас очень мало депутатов из фракции Партии регионов и внефракционных.

Сегодня Верховная Рада Украины планирует рассмотреть вопрос об обращении к Организации Объединенных Наций.