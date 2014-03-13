Яценюк сегодня выступит на заседании Совета безопасности ООН

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте коммуникаций и связей с общественностью и СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Ранее Яценюк уже выступил на заседании Атлантического Совета, в рамках которого глава правительства Украины обратил внимание собравшихся не драматические времена, которые переживает наша страна.

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«То, что происходит, была совершенно непредсказуемо и неприемлемо для мира. Без каких-либо причин страна наш партнер в прошлом – и я уверен, что она еще будет партнером в будущем – начала вторжение в Украину, независимое и суверенное государство», - цитирует премьер-министра Департамент Секретариата КМУ.

Как подчеркнули в Кабмине, Яценюк выразил уверенность, что военный кризис еще можно решить дипломатическими и политическими механизмами, хотя с течением времени шансы на такое решение становятся все меньше. «Но возможности есть», - заверил глава украинского правительства.

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Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк находится с визитом в США, в рамках которого он уже провел ряд встреч на высшем уровне. В том числе встречу с президентом США Бараком Обамой, во время которой Яценюк заявил, что Украины была и остается частью Западного мира.