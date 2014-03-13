Сын самого старшего из "Небесной сотни" побоялся приехать из России на похороны отца

Об этом говорится в сюжете ТСН.19:30.

Ивану Наконечному было 83 года. Он был офицером Военно-Морских сил Советского Союза. На Евромайдан приходил чуть ли не каждый день после силового разгона студентов 30 ноября.

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Провести в последний путь погибшего так и не приехал сын. Он живет в Санкт-Петербурге, родственникам сказал, что боится ехать в Украину.