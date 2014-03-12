ОБСЕ: есть доказательства, что пределы Крыма блокируют российские войска
23:26, 12 марта 2014Политика
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Многонациональная миссия наблюдателей в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе заявила сегодня, что во время трех неудачных попыток попасть в Крыму предыдущими днями собрала достаточно доказательств, которые свидетельствуют о том, что на блок-постах на административных границах Крыма находятся российские войска.
ОБСЕ: есть доказательства, что пределы Крыма блокируют российские войска / REUTERS
Члены миссии заявили, что во время этих попыток въехать в Крыму вооруженные люди угрожали им применить оружие.
Вчера в ОБСЕ сообщили, что страны-члены откликнулись на вторую просьбу Украины и предоставляют своих представителей для продолжения миссии невооруженных военных наблюдателей в Украине. Теперь эта миссия должна работать на юге и на востоке Украины.
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