ОБСЕ: есть доказательства, что пределы Крыма блокируют российские войска



Члены миссии заявили, что во время этих попыток въехать в Крыму вооруженные люди угрожали им применить оружие.

Вчера в ОБСЕ сообщили, что страны-члены откликнулись на вторую просьбу Украины и предоставляют своих представителей для продолжения миссии невооруженных военных наблюдателей в Украине. Теперь эта миссия должна работать на юге и на востоке Украины.