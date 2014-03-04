Януковичу и его близким запретили въезд в Литву

Об этом сообщается на сайте МИДа республики.

В «черный список», по данным ведомства, включены 18 человек, подозреваемых в нарушении прав человека и «неоправданном применении силы против мирных демонстрантов».

Глава МИДа Линас Линкявичюс, как передает Лента.ру со ссылкой на Delfi.lt, рассказал, что в список включен в том числе и отстраненный от власти президент Виктор Янукович. Также въезд в Литву решили запретить бывшим руководителям силовых структур Украины.

«Черный список» лиц, в отношении которых будут действовать санкции, уже передан Департаменту миграции.

Ранее стало известно, что Швейцария и Австрия решили заморозить активы бывших украинских чиновников на своей территории — в случае, если таковые будут найдены. В «черный список», обнародованный швейцарскими властями, наряду с Виктором Януковичем были включены бывшие представители украинского правительства.

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Литва также отозвала для консультаций своего посла из России. МИДе республики заявил, что такое решение связано с «действиями России против суверенитета и территориальной целостности Украины». Ведомство также выразило поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, расценив недавнее решение Совета Федерации РФ (о возможности использования российских войск на украинской территории) как «грубое нарушение международного права».