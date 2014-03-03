Пророссийские активисты напали на экс-губернатора Донбасса
19:50, 03 марта 2014Политика
1 0
3 марта во время захвата Донецкой ОГА митингующие напали на экс-губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого.
На Шишацкого напали / Телеканал Донбасс
На кадрах телеканала Донбасс видно, как группа людей, среди которых и человек с российским флагом в руках, бьют Шишацкого.
Экс-губернатора отбивают от нападающих, вмешивается милиция а спецподразделение СБУ прикрывает его отход.
Читайте такжеВ Одессе беспорядки у здания облгосадминистрации (фото)
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter