Пророссийские активисты напали на экс-губернатора Донбасса

19:50, 03 марта 2014
Политика
1 0

3 марта во время захвата Донецкой ОГА митингующие напали на экс-губернатора Донецкой области Андрея Шишацкого.

На Шишацкого напали / Телеканал Донбасс

На кадрах телеканала Донбасс видно, как группа людей, среди которых и человек с российским флагом в руках, бьют Шишацкого.

Экс-губернатора отбивают от нападающих, вмешивается милиция а спецподразделение СБУ прикрывает его отход.

Читайте такжеВ Одессе беспорядки у здания облгосадминистрации (фото)

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter