Пророссийские активисты напали на экс-губернатора Донбасса

На кадрах телеканала Донбасс видно, как группа людей, среди которых и человек с российским флагом в руках, бьют Шишацкого.

Экс-губернатора отбивают от нападающих, вмешивается милиция а спецподразделение СБУ прикрывает его отход.

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