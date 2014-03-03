Денежное обеспечение военнослужащим за март выплатят в ближайшее время – Тенюх

Как сообщили УНИАН в Управлении прессы и информации Министерства обороны, необходимые на это средства уже выделены, на данное время осуществляется их начисление.

Как сказал на совещании в Киеве и.о. министра обороны Украины Игорь Тенюх, руководство государства и правительство определили своей первоочередной задачей финансирование потребностей обороны.

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«Несмотря на очень сложную финансово-экономическую ситуацию в стране, Верховной Радой Украины принято постановление “О поддержке Вооруженных сил Украины, других военных формирований Украины”. В соответствии с настоящим документом, Кабинету министров Украины поручено принять незамедлительные меры по улучшению материально-финансового обеспечения всех потребностей Вооруженных сил, связанных с защитой Украины, ее суверенитета и территориальной целостности. Эта работа уже началась и набирает обороты», - сказал Тенюх.