В Крыму захватили штабы пограничников, уничтожены узлы связи

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины, нападающие выломали все двери, уничтожили автоматизированные рабочие места и средства связи. Первоочередно ими был уничтожен узел связи. Комнаты хранения оружия были закрыты и пограничники не допустили захвата оружия.

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Обострение ситуации началось в 14.14, когда к Азово-Черноморскому региональному управлению Госпогранслужбы подъехали люди в гражданской одежде и демонстративно начали экипироваться в бронежилеты и шлемы. Вскоре к ним присоединилась группа вооруженных военнослужащих России, которые прибыли на автомобилях «Камаз» и «Урал».

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Сейчас продолжаются переговоры, пограничники требуют от нападающих покинуть здание регионального управления и пограничного отряда.