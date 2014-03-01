Совет Федерации РФ начал рассматривать обращение Путина о вводе войск в Украину

Совет Федерации Федерального собрания РФ начал рассматривать обращение Президента России Владимира Путина о вводе войск в Украину.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, заседания открыла спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Перед началом регистрации на табло высветилось, что в зале присутствует 166 сенаторов, в то же время было 78.

После этого Матвиенко сказала, что какой-то сбой в «машине», так как не было кворума.

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После повторного голосования на табло голосования появилось, что присутствуют на заседании 85 человек. При этом зал заседания не показывали.

Матвиенко заявила, что кворум есть. Заседание открыто.

Когда Матвиенко сказала, что будет рассматриваться обращения Путина о вводе войск в Украину, российские сенаторы начали хлопать.

Начал выступать статс-секретарь МИД России Григорий Карасин, уполномоченный Путиным представить обращение.