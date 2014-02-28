Глава Миссии Украины при ЕС просит Эштон созвать Совет ЕС для обсуждения агрессии России в Крыму

Об этом корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в миссии Украины при ЕС.

"В связи с опасной эскалацией напряженности в Крыму (Украина), которая ведет к реальной угрозе суверенитету и территориальной целостности Украины, Представитель Украины при ЕС Елисеев обратился с письмом к Высокому Представителю ЕС по иностранным делам Эштон с предложением созвать чрезвычайное заседание Совета Министров ЕС по иностранным делам для принятия неотложных мер с целью прекращения военной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в сообщении Миссии.

Елисеев также инициировал внесение данного вопроса в повестку дня заседания Комитета по иностранным делам Европейского Парламента, запланированного на 3-4 марта в Брюсселе, добавила Миссия Украины при ЕС.

Совет ЕС на уровне министров иностранных дел в феврале дважды обсуждал украинский вопрос. Десятого февраля на очередном заседании, а 20-го февраля на экстренном, где было принято решение о введении адресных санкций против украинских чиновников, причастных к насилию против активистов Майдана.