На аэродромы Крыма садятся российские самолеты, возле Симферополя передвигается колонна БТР

Уже как минимум 5 транспортных самолетов ИЛ-76 приземлились в районе военного аэродрома в Гвардейском, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на свидетельства очевидцев.

Кроме этого, как сообщает журналист ТСН десять российских БТР направляются до Симферополя.

Военная техника была была замечена, когда двигалась со стороны Инкермана в направлении столицы АР Крым, сообщает корреспондент. Сейчас БТР находятся примерно в 40 км от Симферополя.

Как сообщал УНИАН, Государственная пограничная служба Украины заявила, что в нарушение двусторонних соглашений границу Украины пересекли 7 российских военных вертолетов , а также о том, что утром произошла попытка блокировки Севастопольского отряда морской охраны военнослужащими.

Также сегодня около трех часов ночи на территорию аэропорта Бельбек вошли люди в военной форме с оружием. Примерно триста человек.

Дорога в аэропорт Бельбек перекрыта ежами стоят люди с автоматами. Никого к себе не подпускают со словами «Не подходи, будем стрелять!».

По его словам, на территории аэропорта также находится 3 Бтры и 10 военных "Уралов".

Кроме этого, вооруженные военные заблокировали работу государственного предприятия, которое обеспечивает авиационную навигацию над территорией полуострова.

Как утверждает Радио «Свобода», ссылаясь на военные источники, аэропорт блокируют не военнослужащие Черноморского флота, а бойцы спецподразделений Главного разведывательного управления Вооруженных сил Российской Федерации, которые прибыли в Крым с территории России.

Их самолет приземлился на военном аэродроме Черноморского флота в поселке Гвардейское.