Вторая валюта Азии обвалилась до минимума за 40 лет

На фоне стабильного роста курса доллара многие валюты обесцениваются.

Во вторник, 30 июня, доллар впервые с 1986 года подорожал до отметки 162,41 японской иены, которая долгое время удерживала статус одной из ведущих резервных и наиболее стабильных валют мира, сообщает Reuters.

Министр финансов Японии Сацуки Катаяма заявил, что власти готовы надлежащим образом отреагировать в любое время, но воздержался от более жесткой риторики. Среди аналитиков растут ожидания очередной интервенции со стороны Банка Японии.

Стабильный рост доллара увеличивает вероятность повышения ставок Федеральной резервной системой США до конца года. После роста на 1,6% за первые три месяца 2026 года американской валюте прогнозируют рост во втором квартале на уровне 1,4%. Инфляция в США значительно превышает целевой показатель, а экономика укрепляется.

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Укрепление доллара наиболее заметно по отношению к японской иене. Даже с учетом последнего повышения ставки Банком Японии, ставки остаются значительно ниже, чем в США, что создает большой разрыв в доходности. Это благоприятно сказывается на долларе и поддерживает операции "кэрри-трейд", в рамках которых инвесторы заимствуют средства по низкой ставке в иенах и инвестируют в валюты с более высокой доходностью.

Прогнозируется, что японская валюта потеряет 2% во втором квартале – это будет снижение четвертый квартал подряд и самая длинная серия падения за четыре года.

Японские власти вышли на рынок, потратив 11,7 триллиона иен (72,25 миллиарда долларов) в апреле и мае на поддержку валюты, но эффект от таких действий уже исчез. В отличие от апреля, сейчас иена фактически только ослабевает по отношению к доллару, отмечают аналитики.

Курс других валют к доллару

Среди других валют евро снизился на 0,24% – до 1,1396 доллара, что недалеко от годового минимума, которого валюта достигла на прошлой неделе. Европейский центральный банк повысил ставки в начале этого месяца, и рынки ожидают, что он снова сделает это до конца года. Впрочем, если инфляция замедлится, а экономика столкнется с трудностями, есть вероятность, что этого не произойдет.

Фунт стерлингов подешевел на 0,2% - до 1,3234 доллара, а валюты стран-экспортеров сырьевых товаров оказались под давлением из-за снижения цен на нефть и газ. Норвежская крона торговалась на уровне 9,951 за доллар – самый низкий показатель за шесть месяцев, и на уровне 11,31 за евро – самый низкий показатель за пять месяцев.

Курс валют в Украине – последние новости

Согласно официальному курсу Нацбанка на 30 июня, доллар подешевел по отношению к гривне на 1 копейку – до 44,85 гривни за доллар, а курс евро вырос на 4 копейки – до 51,17 грн за евро.

При этом в обменных пунктах Украины средний курс доллара сегодня составляет 44,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,75 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 51,50 грн/евро, а курс продажи – 51,30 грн/евро.

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